Сборная России по хоккею проиграла Финляндии в полуфинале чемпионате мира в Словакии. Матч прошел на стадионе имени Ондрея Непелы в Братиславе и завершился со счетом 1:0 в пользу финнов.

В первом периоде финны и россияне счет не открыли. На 14 минуте шайба могла зайти в ворота россиян, однако голкипер сборной Андрей Василевский остановил ее на линии ворот.

Во второй двадцатиминутке ворота обеих команд также остались на замке, у Финляндии была возможность реализовать большинство после удаления Сергея Андронова, однако они этим не воспользовались.

Счет был открыт на 51 минуте встречи. Шайбу в ворота Андрея Василевского забросил Марко Анттила. На последние две минуты сборная России сняла вратаря, однако звено из шести нападающих не смогло исправить положение. Теперь Россия сыграет в матче за третье место, соперник пока неизвестен.

В другом полуфинале сыграют сборные Канады и Чехии. Встреча также пройдет в Братиславе и начнется в 20:15 по московскому времени.