На городской трассе Монте-Карло сегодня, 26 мая, состоится шестая гонка сезона чемпионата мира «Формула-1» — Гран-при Монако.

Старт гонки назначен на 16:10 по московскому времени. Участники преодолеют дистанцию в 260,286 километра — 78 кругов.

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят накануне стал восьмым в квалификации, его парнтер по команде Александр Албон стартует с десятой позиции. Выиграл субботние заезды британец Льюис Хэмилтон, выступающий за «Мерседес», вторым стал его коллега финн Валттери Боттас.

В зачете пилотов лидирует Льюис Хэмилтон — он выиграл три гонки и становился вторым еще в двух. Квят занимает 16-е место, на его счету пока три очка. В двух Гран-при российский пилот финишировать не смог, одну гонку завершил вне очковой зоны, а еще в двух занял 10-е и 9-е места.