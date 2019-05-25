Аргентинский наставник английского клуба «Тоттенхэм» Маурисио Почеттино высказал свое мнение по поводу окончания сериала HBO «Игра престолов». Об этом специалист рассказал в интервью talkSPORT.

Почеттино заявил, что очень разочарован окончанием телесаги: «Это был удивительный сериал, но складывается впечатление, что они просто не знали, как его закончить». Также аргентинец заявил, что в произошедших событиях нет никакого смысла, добавив, что такие ощущения сейчас не только у него одного.

На вопрос, какой из персонажей похож на Почеттино больше всего, специалист заявил: «Может быть, дракон. Я словно дракон — такой же сильный».

«Тоттенхэм» под руководством Маурисио Почеттино сыграет в финале Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Матч состоится 1 июня в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано».