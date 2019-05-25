Санкт-петербургский регбийный клуб «Нарвская застава» одержал три победы в первый день Кубка европейских чемпионов по регби-7. Все три встречи прошли на малой спортивной арене стадиона «Петровский» в Петербурге.

Первую встречу «Нарвская застава» провела в 11:40, со счетом 38:5 был обыгран румынский клуб «Стяуа». Затем в 15:00 началась встреча петербуржцев с командой «Грузинские парни». Снова удача оказалась на стороне хозяев, соперник потерпел поражение со счетом 10:18. В заключительной встрече игрового дня «Нарвская застава» команду «Froggies» из Франции со счетом 21:17. Все матчи прошли в рамках группы B.

Завтра, 26 мая, на Кубке Европейских чемпионов по регби-7 состоятся финальные встречи, в которых определятся победитель и призеры турнира.