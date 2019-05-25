Защитник сборной России по хоккею Михаил Сергачев прокомментировал вылет команды в полуфинале чемпионата мира от сборной Финляндии. Слова хоккеиста приводит портал Чемпионат.com.

По мнению Сергачева, в решающем голе финнам повезло, поскольку отскок сыграл в их пользу. «Надо отдать им должное, они хорошо сыграли в обороне против наших нападающих. Не дали ничего сделать», — заявил защитник, добавив, что россияне не волновались при счете 0:0, однако пропустили такую непонятную шайбу.

«И всё. Они впятером встали на пятаке и ничего не дали сделать», — заявил Сергачев, отметив, что все, что хорошо умеет делать соперник — играть в обороне. «Это провал? Я не знаю. С тренером говорите», — заключил хоккеист.

Напомним, Россия со счетом 0:1 уступила Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею и теперь сыграет в матче за 3-е место.