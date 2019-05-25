Нападающий сборной России по хоккею Никита Гусев поделился впечатлениями от игры против Финляндии в полуфинале чемпионата мира. Слова спортсмена приводит портал Чемпионат.com.

«Ноль голов забили, нужно было заталкивать шайбу с мясом в ворота», — рассказал Гусев, добавив, что тактика мелкого фола от финнов не стала удивительной для российской команды.

Также нападающий отметил, что сборная Финляндии мало играла в хоккей, однако одержала победу. «Тяжело сказать, в чём главная ошибка сборной России. Надо подумать, и понять это», — заявил Гусев, добавив, что Финляндия впятером играла у своих ворот, а дальние броски ловил голкипер команды.

Напомним, сборная России по хоккею уступила Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею со счетом 1:0. Теперь россиянам предстоит сыграть в матче за бронзу турнира, соперник пока неизвестен.