Форвард сборной России по хоккею Кирилл Капризов прокомментировал поражение сборной России в матче против команды Финляндии на чемпионате мира в Словакии. Слова Капризова цитирует портал Чемпионат.com.

По мнению Капризова, россиянам необходимо было забивать для победы. «С нулём не выигрываешь. Много моментов было, но не забили», — заявил нападающий, добавив, что команда разберет игру и определит причины поражения.

Об авторе гола Капризов высказался так: «Чего сейчас кого-то выделять? Выигрывает команда и проигрывает команда». Помимо этого форвард выделил вратаря Финляндии Ланкинена, а также заявил, что никакого финского проклятия у сборной России нет.

Напомним, сборная России по хоккею уступила команде Финляндии в полуфинале чемпионата мира со счетом 1:0. Победный гол забил Марко Анттила.