Российский биатлонист Матвей Елисеев в межсезонье одержал победу в веломарафоне. Об этом спортсмен рассказал в своем аккаунте в «Инстаграме».

По словам Елисеева, он преодолел 63 километра дистанции по пересеченной местности за 2 часа 48 минут и 48 секунд. «Дождик пытался накрапывать, но побоялся разгоряченных спортсменов», — написал Елисеев, добавив, что к концу гонки пришлось снизить темп, поскольку мышцы сводило от усталости.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Matvey Eliseev (@m_eliseev93) 25 Май 2019 в 7:46 PDT

По словам Елисеева, он остался доволен своей работой в гонке и сожалеет, что не может принять участия в следующем этапе соревнований. «Советую всем любителям себя проверить», — заключил Елисеев.

Сейчас спортсмен тренируется в Московской области, в то время как сборная России по биатлону проходит подготовку в Белокурихе.