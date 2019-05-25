В Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы стартовал второй полуфинальный матч чемпионата мира по хоккею. Еще одного участника финала определят сборные Канады и Чехии.

В четвертьфинальном матче сборная Канады оказалась сильнее представителей Швейцарии. Канадцы смогли сравнять счет за 0,4 секунды до финальной сирены, перевели игру в овертайм и затем одержали победу со счетом 3:2.

Чехи в своем четвертьфинале оказались сильнее Германии, выиграв со счетом 5:1.

Обе команды уже потерпели по одному поражению на этом турнире — Канада на групповом этапе уступила Финляндии, а чехи проиграли России.

Ранее определился первый финалист чемпионата мира по хоккею, им стала сборная Финляндии. В упорном матче финнам удалось сломить сопротивление сборной России. Победную и единственную шайбу в матче забросил Марко Анттила.