Российский футбольный клуб «Тамбов» стал чемпионом сезона-2018/19 в Футбольной национальной лиге. Об этом стало известно после завершения матчей заключительного тура чемпионата.

В 38-м туре ФНЛ «Тамбов» одержал домашнюю победу над «Зенитом-2» и набрал 73 очка в сезоне. Главный конкурент «Тамбова» — ФК «Сочи» сыграл вничью с дублем московского «Спартака» и уступил лидеру таблицы 4 очка. Обе команды уже давно оформили выход в Российскую Премьер-лигу напрямую.

В следующем сезоне ФК «Тамбов» и ФК «Сочи» сыграют в чемпионате России по футболу вместо красноярского «Енисея» и махачкалинского «Анжи». Третье и четвертое место в ФНЛ заняли клубы «Томь» и «Нижний Новгород», они сыграют за выход в элиту с «Уфой» и «Крыльями Советов«.

Первый дивизион российского чемпионата покинули пять клубов: «Балтика», «Зенит-2», «Факел», «Сибирь» и «Тюмень».