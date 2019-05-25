Баскетбольный клуб «Зенит» во второй раз уступил ЦСКА в серии плей-офф полуфинала Единой Лиги ВТБ. Матч прошел в Москве и завершился со счетом 83:81 в пользу хозяев площадки.

Первая четверть закончилась вничью со счетом 18:18. Затем во второй пятнадцатиминутке доминировали баскетболисты ЦСКА, переиграв петербуржцев со счетом 21:15. В третьей четверти «сине-бело-голубые» пошли вперед и отыграли отставание — 19:26. Исход встречи решился в концовке матча, четвертая четверть завершилась с небольшим перевесом в пользу ЦСКА — 25:23.

Таким образом, счет в серии стал 2:0 в пользу московской команды. До выхода в финал Единой Лиги ВТБ ЦСКА не хватает одной победы. Следующая встреча «Зенита» и ЦСКА пройдет уже в Петербурге на «Сибур-арене» во вторник, 28 мая. В случае победы хозяев команды проведут как минимум еще один матч.