Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев поделился эмоциями после поражения в полуфинале чемпионата мира от команды Финляндии. Слова наставника россиян цитирует портал Чемпионат.com.

По словам тренера, главной ошибкой в матче стал пропущенный от финнов гол. «Надо думать, разбирать. Пока свежо. Игра шла до одного гола. К сожалению, не мы его забили», — сказал Воробьев, добавив, что необходимо готовиться к матчу за бронзу.

По мнению Воробьева, команды США и Финляндии совершенно разные. «Сегодня нам досталась цепкая команда, которая хорошо играет в обороне, всё ловит на себя», — оценил тренер игру соперника.

Напомним, сборная России уступила команде Финляндии в полуфинале ЧМ по хоккею в Словакии со счетом 1:0 и теперь сыграет в матче за 3-е место.