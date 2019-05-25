Защитник сборной Финляндии по хоккею Оливер Каски поделился эмоциями от победы над сборной России по хоккею в полуфинале чемпионата мира, а также прокомментировал эпизод столкновения с нападающим Александром Овечкиным.

В послематчевом интервью порталу Iltalehti Каски заявил: «Овечкин пытался сломать мне спину». Также защитник добавил, что россиянину не удалось этого сделать, а Финляндия выиграла матч. Каски отметил, что после такой победы боль не ощущается.

По мнению финского защитника, его сборной не важно, с кем играть в финале, поскольку и Канада, и Чехия — это хорошие команды.

Напомним, сборная Финляндии со счетом 1:0 победила сборную России в полуфинале ЧМ по хоккею в Словакии. Победный и единственный гол во встрече забил Марко Анттила.