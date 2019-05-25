Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поделился впечатлениями от вылета сборной России с чемпионата мира по хоккею в Словакии после поражения от финнов. Слова главы ФХР приводит агентство ТАСС.

По мнению Третьяка, сборная Финляндии выбрала правильный план на игру: «Очень плотно играли, не давали развернуться нашим ребятам». Как заявил глава ФХР, после заброшенной шайбы соперник еще большими силами сел в свою зону, не давая ничего разыграть. «К сожалению, не было ни одной хорошей комбинации», — заявил Третьяк.

Из состава сборной России глава Федерации выделил Кирилла Капризова и Андрея Василевского. «Ребята бились, хотели, желание было, вратарь соперников удачно играл», — подытожил Третьяк.

Напомним, сборная России проиграла в полуфинале ЧМ по хоккею команде Финляндии со счетом 0:1. Теперь россиянам предстоит сыграть в матче за 3-е место.