Последняя майская суббота вместила в себя много событий из мира спорта. Чемпионат мира по хоккею вошел в завершающую стадию — на турнире были сыграны полуфиналы, и исход одного матча точно удивил болельщиков. Баскетбольный «Зенит» продолжает бороться за финал Единой лиги ВТБ с ЦСКА, но результат выходит неважным, а Месси берет очередной бомбардирский трофей по итогам сезона.

Это и многое другое — в дайджесте главных новостей за 25 мая на Nevasport:

Россия уступила Финляндии на ЧМ по хоккею

Сборная России по хоккею проиграла Финляндии в полуфинале чемпионате мира в Словакии. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу финнов. Первые два периода прошли без заброшенных шайб. Счет был открыт лишь на 51 минуте встречи. Автором решающей шайбы стал Марко Анттила. На последние две минуты сборная России сняла вратаря, однако звено из шести нападающих не смогло исправить положение. В матче за 3-е место сборная России сыграет с Чехией, которая в полуфинале уступила Канаде.

«Зенит» снова уступил ЦСКА в матче Единой Лиги ВТБ

Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» во второй раз уступил ЦСКА в серии плей-офф полуфинала Единой Лиги ВТБ. Матч прошел в Москве и завершился со счетом 83:81 в пользу хозяев. Первая четверть была сыграна со счетом 18:18, затем поочередно вперед вырывались ЦСКА и «Зенит». Исход матча решился в заключительной четверти — ЦСКА выиграл с разрывом в два очка и одержал победу в игре. Счет в серии стал 2:0 в пользу московской команды. До выхода в финал Единой Лиги ВТБ ЦСКА не хватает одной победы.

«Тамбов» стал чемпионом ФНЛ

Футбольный клуб «Тамбов» оформил чемпионство в Футбольной национальной лиге по итогам последнего тура сезона. Победа над аутсайдером чемпионата «Зенитом-2» позволила «Тамбову» опередить «Сочи» на четыре очка. Первый дивизион российского чемпионата покинули пять клубов: «Балтика», «Зенит-2», «Факел», «Сибирь» и «Тюмень».

Квят стал восьмым в квалификации Гран-при Монако

Российский автогонщик «Торо Россо», Даниил Квят стал восьмым в квалификации Гран-при Монако чемпионата по кольцевым автогонкам «Формула-1». Квят показал результат в 1 минуту и 11,271 секунды. Победителем квалификационных заездов стал пилот немецкой команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон. Второй результат показал его коллега по «Мерседесу» Валттери Боттас, уступив Хэмилтону меньше 0,1 секунды, третьим стал пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен.

Месси выиграл «Золотую бутсу» по итогам сезона

Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в топ-чемпионатах Европы этого сезона и завоевал «Золотую бутсу». Месси, забивший 36 голов, набрал 72 очка и опередил идущего вторым Килиана Мбаппе, выступающего за «Пари Сен-Жермен». Француз забил 33 гола и набрал 66 очков. Третье место занял Фабио Квальярелла, защищающий цвета «Сампдории» — в его активе 26 мячей и 52 очка. Это уже шестая «Золотая бутса» в карьере Месси.