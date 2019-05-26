Сборная России по хоккею сегодня, 26 мая, проведет матч за третье место на чемпионате мира против команды Чехии. Игра за бронзовые награды пройдет в Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы.

Обе команды уступили в полуфинальных встречах. Сборная России не смогла преодолеть сопротивление сборной Финляндии и уступила со счетом 1:0. Победную шайбу забросил финский нападающий Марко Анттила на 51 минуте встречи.

Сборная Чехии разгромно проиграла Канаде со счетом 5:1. Шайбы в ворота Патрика Бартошака и Павла Францоуза забросили Марк Стоун, Пьер-Люк Дюбуа, Кайл Туррис, Дарнелл Нурс и Тома Шабо. В концовке встречи Чехия размочила счет с помощью шайбы Томаша Зогорны.

Встреча России и Чехии стартует в 16:45 по московскому времени.