Сборная Канады по хоккею победила команду Чехии в полуфинале чемпионата мира в Словакии и квалифицировалась в финал турнира. Матч прошел в Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы и завершился со счетом 5:1 в пользу канадцев.

В каждом из периодов Канада отметилась одной или двумя заброшенными шайбами. Счет в матче открыл Марк Стоун на шестой минуте матча. Второй период начался с шайбы Дарнелла Нурса, затем преимущество Канады укрепил Пьер-Люк Дюбуа. В третьем периоде отличились Кайл Туррис и Тома Шабо. На пять шайб Канады Чехи ответили лишь выстрелом Томаша Зогорны. Все шайбы в матче были заброшены в равных составах.

Таким образом, в финале Канада сыграет против сборной Финляндии. Сборная Чехии поборется с командой России за бронзу чемпионата мира. Оба матча состоятся завтра, 26 мая, в Братиславе.