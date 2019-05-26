Сборные Финляндии и Канады разыграют между собой золото чемпионата мира по хоккею 2019 года. Встреча состоится сегодня, 26 мая, на стадионе имени Ондрея Непелы в Словакии.

В полуфинале сборная Финляндии оказалась сильнее команды России, обыграв ее со счетом 1:0. Победную шайбу в ворота Андрея Василевского на 51-й минуте встречи забросил Марко Анттила.

Сборная Канады разгромила Чехию в другом полуфинале ЧМ. Матч завершился со счетом 5:1. В каждом из периодов Канада отметилась одной или двумя заброшенными шайбами. В первом периоде отличился Марк Стоун, во втором — Дарнелл Нурс и Пьер-Люк Дюбуа, а на заключительном отрезке голы забили Кайл Туррис и Тома Шабо.

Ранее эти команды встречались на групповом этапе турнира, сильнее оказалась сборная Финляндии.

Финальный матч чемпионата мира по хоккею состоится в 21:15 по московскому времени.