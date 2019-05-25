Мюнхенская «Бавария» в 19 раз в истории стала обладателем Кубка Германии по футболу. В финальном матче розыгрыша этого сезона команда Нико Ковача разгромила «РБ Лейпциг» со счетом 3:0.

В первом тайме счет открыл польский нападающий «Баварии» Роберт Левандовски, передачу на него организовал Давид Алаба. На исходе второй сорокапятиминутки отличился Кингсли Коман, а за пять минут до конца матча тот же Левандовски сделал счет разгромным — 3:0. Передачу на него сделал Йошуа Киммих.

Также стоит отметить отличную игру голкипера мюнхенцев Мануэля Нойера.

Помимо Кубка Германии «Бавария» также стала обладателем титула чемпиона Германии в этом сезоне. В последнем туре чемпионата был обыгран франкфуртский «Айнтрахт«, что позволило мюнхенцам выиграть трофей в седьмой раз подряд.