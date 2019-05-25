Лиссабонский футбольный клуб «Спортинг» завоевал Кубок Португалии, по пенальти обыграв в финальном матче «Порту».

Матч прошел в городе Оэрайш на стадионе «Насьонал». Основное время матча завершилось со счетом 1:1. Счет открыли футболисты «Порту» стараниями Тикиньо, однако на исходе первого тайма «Спортинг» сравнял счет ударом Данилу Перейры с пенальти. В дополнительные лиссабонцы вышли вперед благодаря голу Баса Доста на 101 минуте, однако на второй добавленной к овертайму минуте «Порту» сделал счет 2:2 и перевел игру в серию пенальти.

Двое игроков «Порту» отправили мяч мимо ворот, в то время, как в составе «Спортинга» промахнулся лишь Бас Дост. Кубок Португалии 2018/19 стал для «Спортинга» пятидесятым трофеем в истории клуба.