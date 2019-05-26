Футбольный клуб «Валенсия» сломил сопротивление испанской «Барселоны» и со счетом 2:1 победил в финале Кубка Испании. Матч прошел на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье.

Результат «летучие мыши» сделали уже в первом тайме: на 21 минуте отличился Кевин Гамейро с передачи Хосе-Луиса Гайи, а спустя десять минут преимущество «Валенсии» удвоил Родриго, ассистировал ему Карлос Солер.

Во втором тайме «Барселона» смогла сократить отставание благодаря голу Лионеля Месси на 73-ей минуте, однако этого не хватило, чтобы хотя бы перевести игру в овертайм.

«Валенсия» в 8-й раз в истории стала обладателем Кубка Короля. Лидером по количеству побед в финале является «Барселона», завоевывавшая Кубок 30 раз. В этом сезоне подопечные Эрнесто Вальверде смогли выиграть только чемпионат Испании по футболу.

В составе «Валенсии» обладателем Кубка стал российский нападающий Денис Черышев.