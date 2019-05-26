Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артем Дзюба рассказал о своем увлечении кино.

В интервью порталу телеканала «Матч ТВ» Дзюба заявил, что каждый четверг обязательно старается ходить в кино и считает себя киноманом и критиком. «Французскую комедию «Плейбой под прикрытием» посмотрел. У кого хорошее чувство юмора — рекомендую. Еще пойду на «Алладина» и «Гори, гори ясно»», — обозначил свои планы форвард «Зенита».

По словам Дзюбы, при походе в кинотеатры он старается выбирать те сеансы, на которых меньше всего людей. «Маневрирую, в общем», — заключил Дзюба.

Ранее Nevasport писал о том, что Артем Дзюба оценил финал американского сериала «Игра престолов», а также посоветовал сходить на фильм киновселенной Marvel «Мстители. Финал».