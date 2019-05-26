Американский гонщик «Формулы-1» Льюис Хэмилтон, выступающий за немецкую команду «Мерседес», рассказал о том, какую роль в его жизни сыграл покойный Ники Лауда.

О легенде Хэмилтон высказался в интервью порталу Motorsportweek. По слова гонщика, именно Лауда позвонил ему в 2012 году и предложил ему перейти в «Мерседес», тогда же они хорошо стали общаться.

По словам Хэмилтона, Ники Лауда стал одним из тех людей, которые поменяли его жизнь: «Если бы не тот звонок, то сейчас у меня был бы всего один титул, а на счету у меня, вероятно, было бы 22 победы – или сколько их было в «Макларене»».

На данный момент Льюис Хэмилтон является пятикратным чемпионом «Формулы-1».

Напомним, трехкратный чемпион «Формулы-1», австрийский гонщик Ники Лауда на этой неделе скончался на 71-м году жизни.