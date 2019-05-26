Жена нападающего сборной России по хоккею Александра Овечкина Анастасия высказалась о реакции болельщиков на проигрыш команды в полуфинале чемпионата мира в Словакии.

В своем «Инстаграме» Анастасия выложила фотографию в свитере сборной России и назвала главное отличие болельщиков российской команды от фанатов клубов НХЛ: «Российским болельщикам, если команда проиграла, нужно обязательно всех облить грязью, тогда как болельщики клубов поддерживают свою команду и любимых игроков при любых результатах».

По мнению супруги Овечкина, нужно гордиться соотечественниками, которые становятся кумирами миллионов людей в мире и служат примером для новых поколений.

«Нужно уметь достойно принимать поражение и ценить труд других людей!», — заключила Анастасия, пожелав команде удачи в игре за 3-е место.

Напомним, сборная России уступила Финляндии со счетом 0:1 в полуфинале чемпионата мира по хоккею. Сегодня, 26 мая, состоится матч за бронзу турнира, в котором Россия сыграет с Чехией.