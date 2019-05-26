Российский нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артем Дзюба рассказал о новых вызовах в карьере и прокомментировал слухи о своем переходе в клуб Английской премьер-лиги.

В интервью порталу телеканала «Матч ТВ» Дзюба рассказал, что новыми стимулами для него станут Лига чемпионов с «Зенитом», также футболисту хочется стать чемпионом России и в следующем сезоне. Со сборной Дзюба хочет попасть на чемпионат Европы, а также сыграть за нее на самом турнире в 2020 году.

«Расслабляться некогда. Когда закончу карьеру, тогда можно будет философствовать. А сейчас надо продолжать. Тем более на такой волне», — рассказал Дзюба.

Про слухи о переезде в Англию нападающий «Зенита» высказался кратко: «Тут пока 50 на 50. После сборной многое станет понятно».

Напомним, в этом сезоне Артем Дзюба стал чемпионом России в составе петербургского «Зенита», а в 2018 году был признан игроком года в России.