Российский пилот «Формулы-1» Даниил Квят, выступающий за команду «Торо Россо», поднялся на одну позицию в квалификации Гран-при Монако и теперь будет стартовать с седьмого места в основной гонке.

Это стало возможным благодаря штрафу французского гонщика команды «Ред Булл» Пьера Гасли. Он занял пятое место в заключительном сегменте квалификации, однако был наказан за блокировку Ромена Грожана из команды «Хаас». Таким образом, Гасли потерял три позиции и будет стартовать с восьмого места.

В связи со штрафом французского пилота на одну позицию вверх поднялись пилот «Хааса» Кевин Магнуссен, гонщик «Рено» Даниэль Риккьярдо и россиянин Даниил Квят.

Напомним, Гран-при Монако пройдет на городской трассе Монте-Карло сегодня, 26 мая, в воскресенье. Начало гонки назначено на 16:10 по московскому времени.