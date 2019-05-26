Игрок сборной Канады по хоккею Джонатан Маршессо поделился мнением о поражении сборной России в полуфинале, а также о настрое на заключительный матч турнира. Слова Маршессо цитирует портал Чемпионат.com.

По мнению хоккеиста, результат полуфинала России и Финляндии неоднозначный. «У России была лучшая команда на бумаге, столько суперзвезд!», — заявил Маршессо, добавив, что финны всегда выкладываются на льду и играют правильно.

Как считает Маршессо, финал против Финляндии будет тяжелым для Канады. «Секретов в хоккее нет, главное – пахать и играть вместе, это принесет успех», — заключил Маршессо, добавив, что обе команды уверены в себе.

Напомним, в финальном матче Канада сыграет с Финляндией за золото чемпионата мира по хоккею, а Россия и Чехия разыграют бронзу.