Бывший игрок петербургского «Зенита», экс-футболист Александр Панов рассказал о своих клубных пристрастиях в чемпионате России.

В интервью порталу «Спорт День-За-Днем» Панов заявил, что болеет за московский «Спартак«, поскольку живет в Москве и у него есть возможность ходить на стадион. «Когда я пришел на стадион, так получилось, что это был матч «Спартака«, — рассказал Панов, добавив, что ему понравилась атмосфера на арене и он начал поддерживать «красно-белых».

«Если бы я жил в Петербурге, однозначно, ходил бы на «Зенит», это было бы круто и естественно. Потому что не на кого больше ходить», — сказал Панов, отметив, что когда к нему поступило предложение о переходе в «Спартак» во время карьеры игрока, то он «Зенит» не предал.

Напомним, Александр Панов является воспитанником СДЮШОР «Зенит», он выступал за клуб с перерывами с 1993 по 2007 год.