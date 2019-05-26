Президент Федерации хоккея России, трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк поделился мнением, почему на чемпионате мира в Словакии сборная России обошлась без Артемия Панарина и Сергея Бобровского.

В интервью порталу Sport24.ru Третьяк заявил, что определение состава — это дело тренеров и все звезды попасть в команду не могут. «Сейчас у Панарина и Бобровского был непростой плей-офф, повреждения, дела с контрактами», — заявил глава ФХР, добавив, что это стало причиной не вызова в сборную в этом году.

Также Третьяк подчеркнул, что Панарина и Бобровского очень уважают в сборной России, поскольку они многое сделали для национальной команды.

Напомним, после вылета из Кубка Стэнли игроки клуба «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин и Сергей Бобровский не были вызваны в сборную России в отличие от других коллег по НХЛ.