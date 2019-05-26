Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк высказался об игроках Национальной хоккейной лиги в сборной России.

В интервью порталу Sport24 трехкратный олимпийский чемпион заявил, что с приходом в сборную тренера Вячеслава Быкова отношение к игрокам из НХЛ изменилось, хотя ранее их часто обвиняли в поражениях сборной. «Игроки из НХЛ могли бы уехать отдыхать в Майами, но они приезжают в сборную, чтобы биться за страну», — заявил Третьяк, добавив, что нападающий команды Александр Овечкин приезжал выступать за Россию даже с повреждением, поскольку он — патриот.

По словам Третьяка, даже представители Швеции завидуют сборной России, поскольку никто из НХЛ не отказывается играть за нее.

Напомним, многие российские хоккеисты, чьи клубы покинули розыгрыш Кубка Стэнли, приехали в сборную России на чемпионат мира по хоккею в Словакии.