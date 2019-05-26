Петербургский «Зенит» начал матч 30-го тура Российской Премьер-лиги против красноярского «Енисея«. Встреча проходит на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге и является заключительной для команд в текущем футбольном сезоне.

Футболисты «Зенита» вышли на игру в классической лазурной форме, представители «Енисея» играют в красном. Перед заключительной игрой на стадионе «сине-бело-голубых» появилось новое круговое табло.

«Зенит» за четыре тура до конца стал недосягаемым для конкурентов и победил в чемпионате России, сейчас у команды Сергея Семака 61 очко. «Енисей», в свою очередь, занимает последнюю строчку в турнирной таблице РПЛ и потерял шансы на сохранение прописки в элитном дивизионе.

Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на сайте Nevasport.