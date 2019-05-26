Аргентинский наставник лондонского футбольного клуба «Тоттенхэм» Маурисио Почеттино рассказал о своей излишней эмоциональности в характере. Слова тренера приводит портал The Mirror.

По словам Почеттино, его мать называет его плаксой. Аргентинец может расплакаться во время прослушивания музыки в машине, если она напомнит ему о каких-то моментах из жизни. «Жена спрашивает меня: «Что произошло?» Я говорю, что музыка напомнила мне один случай, который произошел в Аргентине 30 лет назад», — привел пример специалист, добавив, что жена считает его сумасшедшим.

«Все заставляет меня плакать. Если мы выиграем Лигу чемпионов, наверное, я буду рыдать целую неделю», — рассказал Почеттино.

Напомним, под руководством Маурисио Почеттино «Тоттенхэм» вышел в финал Лиги чемпионов, где 1 июня сыграет с «Ливерпулем«.