В Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена» перед закрытием футбольного сезона обновилось табло. Об этом сообщили в официальном «Твиттере» стадиона, прикрепив соответствующее видео.

Новое круговое табло появилось на уровне третьего яруса стадиона вместо статичных наклеек «Идет волна». Также на стадионе есть два классических табло, на которых отображается счет в матче и идет телетрансляция игры.

Болельщиков «Зенита» новое табло будет приветствовать анимированная надпись «Добро пожаловать на «Газпром-Арену»!

Напомним, сегодня на «Газпром-Арене» пройдет заключительный матч «Зенита» в этом сезоне: петербуржцы примут красноярский «Енисей» в рамках 30-го тура Российской Премьер-лиги. Начало матча в 14:00 по московскому времени.