Стало известно, в каком комплекте формы сегодня, 26 мая, футболисты «Зенита» проведут матч 30-го тура РПЛ против красноярского «Енисея«.

Фотографию формы выложила в официальном «Твиттере» пресс-служба клуба. На поле зенитовцы выйдут в лазурных футболках. Также на форме будет присутствовать изображение Кубка чемпионов России, который «Зенит» завоевал в текущем сезоне. Чемпионство команда Сергея Семака оформила за несколько туров до конца, став недосягаемой по турнирной таблице.



Соперник «сине-бело-голубых» сделал выбор в пользу красного комплекта формы.

Встреча проходит на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге и является заключительной для команд в текущем футбольном сезоне. Начало матча в 14:00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте Nevasport.