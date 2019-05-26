Стало известно, в каком комплекте формы сегодня, 26 мая, футболисты «Зенита» проведут матч 30-го тура РПЛ против красноярского «Енисея«.
Фотографию формы выложила в официальном «Твиттере» пресс-служба клуба. На поле зенитовцы выйдут в лазурных футболках. Также на форме будет присутствовать изображение Кубка чемпионов России, который «Зенит» завоевал в текущем сезоне. Чемпионство команда Сергея Семака оформила за несколько туров до конца, став недосягаемой по турнирной таблице.
Сегодня играем в лазурном! 💙 #ЗенитЕнисей pic.twitter.com/UnL3LljKk8
— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 26 мая 2019 г.
Соперник «сине-бело-голубых» сделал выбор в пользу красного комплекта формы.
Встреча проходит на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге и является заключительной для команд в текущем футбольном сезоне. Начало матча в 14:00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте Nevasport.