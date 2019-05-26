Бразильский боец ММА Алекс Оливейра, выступающий в UFC в полусреднем весе, попал в розыск в Рио-Де-Жанейро.

Согласно сообщениям бразильского издания Globo, Оливейра избил свою бывшую жену, когда приехал к ней в дом, чтобы увидеть их общего ребенка. После того, как экс-супруга отказала бойцу в том, чтобы он покатал 5-месячного малыша на велосипеде, Оливейра вышел из себя.

Боец избил бывшую жену, затем устроил погром в доме: разбил стекло, а также выбил дверь. Скрылся с места преступления боец на гоночном мотоцикле, похитив при этом своего сына. После того, как спортсмен преодолел несколько километров, он бросил сына на трассе и скрылся.

Местонахождение Алекса Оливейры пытается установить бразильская полиция.