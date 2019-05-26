В Санкт-Петербурге сегодня, 26 мая, проходит большой велопарад в честь дня города. Шествие велосипедистов началось в 11:00 около здания БКЗ «Октябрьский». Конечной точкой маршрута значится парк 300-летия Петербурга.

Во время парада движение автомобилей по многим центральным улицам города ограничат. Маршрут велосипедистов пройдет по Невскому Проспекту, Дворцовой набережной, Троицкому мосту, в Приморском районе города — по Яхтенной улице.

Фоторепортаж с велопарада можно посмотреть на сайте Nevasport:

Подобный велопарад в честь дня рождения Санкт-Петербурга проводится уже в четвертый раз. Как сообщает портал Мойка78, вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов оценивает количество участников мероприятия в 20 тысяч человек.

Прошлогодний велопарад посетило около 18-ти тысяч участников.