Красноярский футбольный клуб «Енисей» предложил петербургскому «Зениту» устроить для футболистов «коридор удачи» вместо чемпионского коридора.

Напомним, «Зенит» в этом сезоне занял первое место в РПЛ, а «Енисей» — последнее, в связи с чем в следующем сезоне сыграет в ФНЛ.

В «Твиттере» красноярской команды появилось обращение к «сине-бело-голубым». «Енисей» предложил ввести обряд удачи в РПЛ. «Чемпионская команда провожает живым коридором вылетающую, чтобы та вернулась в следующем сезоне! «Зенит», согласны?», — гласит сообщение красноярцев.

Пресс-служба «Зенита» поправила «Енисей«: «Коллеги, несколько простых правил: – бадлон; – поребрик; – греча; – тоннель». О том, согласилась ли команда на подобный ход событий, пока неизвестно.

Матч «Зенита» и «Енисея» начнется в 14:00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте Nevasport.