Петербургский «Зенит» определился со стартовым составом на последний матч сезона-2018/19 против красноярского «Енисея«. Встреча в рамках 30-го тура чемпионата России по футболу пройдет сегодня, 26 мая, на «Газпром-Арене».

Место в воротах займет Андрей Лунев. В защите сыграют капитан команды Александр Анюков, а также Юрий Жирков, Ярослав Ракицкий и Луиш Нету. В линии полузащиты Сергей Семак выставил Магомеда Оздоева, Александра Ерохина, Роберта Мака и Себастьяна Дриусси. Пару нападающих составят Артём Дзюба и Сердар Азмун.

Матч «Зенита» и «Енисея» начнется в 14:00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте Nevasport.