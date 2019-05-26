Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк высказал предположение, почему хоккей в Канаде и США находится на таком высоком уровне развития.

В интервью порталу Sport24 Третьяк рассказал, что в Северной Америке много изучали русский хоккей. «Посмотрите, они очень много делают — у них есть специальные учебные классы, где они тренируются и живут, я был в таких центрах», — рассказал глава ФХР, добавив, что канадцы и американцы вкладывают большие средства в развитие хоккея.

Также Третьяк отметил, что обычно Канада и США привозят на турниры команды, игроки которых на два года младше всех. «Пусть проигрывают, но какой опыт получают. Потом, когда эти игроки выходят на свой год, они обыгрывают всех. Посмотрите на сборные США до 18 и до 20 лет — они всегда в призерах», — заключил Третьяк.