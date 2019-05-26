На городской трассе Монте-Карло стартовала гонка Гран-при Монако в рамках шестого этапа чемпионата мира «Формулы-1».

Российский пилот Даниил Квят стартовал с седьмой позиции. Накануне он занял восьмое место в квалификации, однако после того, как Пьера Гасли оштрафовали лишением трех позиций, пилот «Торо Россо» переместился на седьмую строчку в стартовом листе. Кевин Магнуссен из «Хааса» переместился на пятую позицию, Даниэль Риккьярдо из «Рено» стартовал шестым.

С поул-позиции стартовал британский гонщик Льюис Хэмилтон, представляющий «Мерседес», он является лидером текущего сезона. Следом за ним со второго места в гонку ушел финн Валттери Боттас, также выступающий за «Мерседес».

Болиды преодолеют дистанцию в 260,281 километра или 78 кругов по городской трассе Монако.