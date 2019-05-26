Российский биатлонист Матвей Елисеев рассказал о том, как складываются его отношения с системой допинг-контроля ADAMS, а также о своих пропусках тестов.

В интервью городскому сайту «Инфорпортал Зеленограда» Елисеев рассказал о том, что в его карьере был случай, когда он висел на двух предупреждениях. «Ставил себе будильник на каждый вечер, чтобы не забыть проверить, какое время и место я указал», — рассказал биатлонист.

Как заявляет Елисеев, в первые полгода работы с системой ADAMS он получил два предупреждения. В первый раз спортсмен просто забыл о том, что должен был находиться по указанному адресу. Второй флажок спортсмен получил из-за того, что прилетал на один день в Тюмень и не смог выделить один час по конкретному адресу. «Не смог правильно указать, под каким деревом буду сидеть», — заявил Елисеев.

Напомним, в минувшем сезоне три пропуска допинг-тестов из-за проблем с системой ADAMS допустила россиянка Маргарита Васильева.