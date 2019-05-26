Российская теннисистка Анастасия Потапова сумела преодолеть первый круг Открытого чемпионата Франции по теннису, переиграв немку Ангелику Кербер, которая является пятой ракеткой мира.

Матч первого круга «Роллан Гаррос» между Потаповой и Кербер прошел сегодня, 26 мая, в Париже. Встреча продлилась 1 час и 13 минут и заняла всего два сета. Счет по партиям — 6:4, 6:2. Ранее Потапова не выступала в основной сетке этого турнира. Кербер в карьере доходила до 1/4 финала «Ролан Гаррос».

В матче 18-летняя россиянка совершила всего одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-пойнтов, ни разу не подав на вылет, однако этого хватило для уверенной победы.

Соперницей Потаповой во втором круге станет победительница пары чешки Маркеты Вондроушовой и китаянки Ван Яфань.