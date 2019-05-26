Иранский нападающий «Зенита» Сердар Азмун вывел команду вперед в заключительном матче сезона-2018/19 в матче против красноярского «Енисея». Игра в рамках 30-го тура чемпионата России по футболу проходит на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге.

Гол был забит на 26 минуте первого тайма, Азмун реализовал 11-метровый удар. Заработал пенальти Ярослав Ракицкий, он пробил со стандарта, а нападающий «Енисея» Александр Кутьин коснулся мяча рукой в зоне штрафной площадки. Пенальти Азмун реализовал прицельным ударом в нижний левый угол.

Сердар Азмун ведет борьбу с нападающим ЦСКА Федором Чаловым за звание лучшего бомбардира РПЛ в сезоне, на данный момент форвард армейцев впереди на один мяч. На счету Азмуна на данный момент 13 мячей в чемпионате России, 12 из них он забил на домашних стадионах своих команд.

Сейчас в игре продолжается первый тайм.