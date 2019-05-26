Российская фигуристка Алина Загитова поделилась в своем «Инстаграме» фотографиями с шоу «Fantasy On Ice» по городам Японии.
На фото из города Макухари Загитова позирует с олимпийскими чемпионами в одиночном катании Евгением Плющенко и Юдзуру Ханю. Российский фигурист выигрывали Зимние игры в Турине в 2006 году, а японец завоевал золото на двух последних Олимпиадах — в Пхенчхане и Сочи.
«С королями фигурного катания», — подписала фото Загитова, которая также имеет титул олимпийской чемпионки.
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Шоу Fantasy on Ice запланированы в четырех городах Японии: Макухари, Сетаи, Кобе и Тойама. Помимо Загитовой в постановках также примут участие российские фигуристки Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева.