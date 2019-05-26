Российская фигуристка Алина Загитова поделилась в своем «Инстаграме» фотографиями с шоу «Fantasy On Ice» по городам Японии.

На фото из города Макухари Загитова позирует с олимпийскими чемпионами в одиночном катании Евгением Плющенко и Юдзуру Ханю. Российский фигурист выигрывали Зимние игры в Турине в 2006 году, а японец завоевал золото на двух последних Олимпиадах — в Пхенчхане и Сочи.

«С королями фигурного катания», — подписала фото Загитова, которая также имеет титул олимпийской чемпионки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alina Zagitova (@azagitova) 26 Май 2019 в 3:24 PDT

Шоу Fantasy on Ice запланированы в четырех городах Японии: Макухари, Сетаи, Кобе и Тойама. Помимо Загитовой в постановках также примут участие российские фигуристки Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева.