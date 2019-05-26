На заключительный матч санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» в сезоне-2018/19 пришло более 50 тысяч человек. Команда Сергея Семака проводит на «Газпром-Арене» встречу с красноярским «Енисеем» в рамках 30-го тура чемпионата России по футболу.

Фотография табло с количеством присутствующих болельщиков появилась в официальном «Твиттере» команды. Официально на матче «Зенит» — «Енисей» присутствует 50073 болельщика.



До начала матча в «Твиттере» санкт-петербургской команды появилось сообщение о том, что все билеты на последнюю игру сезона проданы.

В среднем на матчи «Зенита» в текущем сезоне ходило около 48 тысяч человек.

На данный момент счет в матче 4:0, еще продолжается второй тайм.