На заключительный матч санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» в сезоне-2018/19 пришло более 50 тысяч человек. Команда Сергея Семака проводит на «Газпром-Арене» встречу с красноярским «Енисеем» в рамках 30-го тура чемпионата России по футболу.
Фотография табло с количеством присутствующих болельщиков появилась в официальном «Твиттере» команды. Официально на матче «Зенит» — «Енисей» присутствует 50073 болельщика.
Спасибо за поддержку, сине-бело-голубые! #ЗенитЕнисей pic.twitter.com/6FJ2z1xY7Z
— Газпром Арена (@gazprom_arena) 26 мая 2019 г.
До начала матча в «Твиттере» санкт-петербургской команды появилось сообщение о том, что все билеты на последнюю игру сезона проданы.
В среднем на матчи «Зенита» в текущем сезоне ходило около 48 тысяч человек.
На данный момент счет в матче 4:0, еще продолжается второй тайм.