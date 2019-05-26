Футбольный клуб «Зенит» громит красноярский «Енисей» в заключительном матче сезона-2018/19. Встреча в рамках 30-го тура чемпионата России по футболу проходит на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге.

Аргентинский нападающий петербургского «Зенита» Себастьян Дриусси забил второй гол команды в матче с красноярским «Енисеем». Нападающий головой отправил мяч в ворота Давида Юрченко головой на 58-й минуте встречи.

Спустя две минуты полузащитник «Зенита» Александр Ерохин сделал счет в матче разгромным.

В первом тайме с пенальти отличился иранский форвард «сине-бело-голубых» Сердар Азмун.

Этот матч не является решающим, поскольку «Зенит» уже оформил чемпионский титул за три тура до конца турнира, сейчас у команды Сергея Семака на счету 61 очко. Красноярский «Енисей» вылетел в Футбольную национальную лигу, заняв в сезоне последнее место.