Российский спортивный комментатор Георгий Черданцев высоко оценил выступления болельщиков «Зенита» на заключительном матче сезона с красноярским «Енисеем«.

Во время второго тайма Черданцев обратил внимание на внезапно активизировавшихся фанатов клуба на трибуне D, отведенной для фанатского виража. По мнению журналиста, акустика на стадионе с закрытой крышей помогает фанатам. Коллега комментатора по репортажу Павел Богданов отметил, что скоро на арене выступит немецкая группа Rammstein, поэтому акустику можно будет проверить и на концерте.

«Вираж» может перекрыть «Раммштайн», — заявил Черданцев в прямом эфире телеканала «Матч! Страна».

Ранее Nevasport писал о том, что в клиентском офисе петербургского «Зенита» продавались дополнительные билеты на концерт Rammstein, который пройдет 2 августа на «Газпром-Арене» — домашнем стадионе «Зенита».