Аргентинский нападающий петербургского «Зенита» Себастьян Дриусси забил четвертый гол команды в матче с красноярским «Енисеем».

Эпизод произошел на 71 минуте игры: Дриусси сыграл в стенку в штрафной площадке с иранским нападающим Сердаром Азмуном и с его передачи отправил мяч в сетку.

Ранее Дриусси забил на 58-ой минуте игры, этот гол стал вторым для «Зенита» в матче. Этот гол стал 11-м для Дриусси в чемпионате России в сезоне-2018/19. Также в сегодняшнем матче забивали Сердар Азмун (с пенальти) и Александр Ерохин, не так давно вернувшийся после продолжительного отсутствия из-за травмы.

Сейчас в матче продолжается второй тайм. Игра в рамках 30-го тура чемпионата России по футболу проходит на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге. На матче присутствует более 50 тысяч человек.