Петербургский «Зенит» одержал победу в заключительном матче сезона-2018/19, разгромив красноярский «Енисей». Встреча прошла на «Газпром-Арене» и завершилась победой хозяев со счетом 4:1.

В первом тайме счет открыл иранский форвард Сердар Азмун. Он реализовал пенальти, который заработал защитник Ярослав Ракицкий.

Во втором тайме «Зенит» провел ударный отрезок, за который забил сразу три мяча. На 58-й минуте отличился аргентинец Себастьян Дриусси, через две минуты крупным счет сделал Александр Ерохин, недавно оправившийся от травмы. На 71-й минуте Дриусси сделал дубль с передачи Азмуна.

Гол престижа забил полузащитник «Енисея» Дмитрий Торбинский на 84-й минуте, однако это не повлияло на исход матча и судьбу команд в РПЛ.

Напомним, в этом чезоне за три тура до конца чемпионата «Зенит» завоевал золотые медали турнира. После матча с «Енисеем» команда отправится на чемпионский парад.