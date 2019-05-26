В рамках 30-го тура российской премьер-лиги завершились восемь встреч.

«Зенит» обыграл «Енисей» со счетом 4:1. Дубль оформил Себастьян Дриусси, еще по голу забили Сердар Азмун и Александр Ерохин. У красноярцев отличился Дмитрий Торбинский. Петербуржцы стали чемпионами России, «Енисей» вылетел в ФНЛ.

«Ахмат» обыграл «Ростов» со счетом 1:0, единственный гол на счету Мбенге. Грозненцы финишировали на восьмой строчке, дончане — строчкой ниже.

Московское «Динамо» сыграло вничью с тульским «Арсеналом» — 3:3. Матч стал первым на новом стадионе «ВТБ Арена». У москвичей дубль оформил Кирилл Панченко, еще один мяч забил Мигель Кардозо, у туляков отличились Резуиан Мирзов, Игорь Горбатенко, а также автогол записал на свой счет Евгений Марков. «Арсенал» вышел в Лигу Европы с шестого места, «Динамо» сохранило прописку в РПЛ, финишировав на 12-й строчке.

«Анжи» проиграл «Уралу» со счетом 0:2 и вылетел в ФНЛ. Отличились Павел Погребняк и Сергей Брызгалов. «Урал» занял итоговое десятое место в таблице.

«Локомотив» обыграл «Уфу» со счетом 1:0, единственный мяч на счету Мануэля Фернандеша. Железнодорожники завоевали серебро и право играть в групповом этапе Лиги чемпионов, уфимцы сыграют в стыковых матчах против «Томи».

«Краснодар» одолел «Рубин» со счетом 1:0 благодаря мячу Виктора Классона. Южане заняли третье место и начнут с квалификации ЛЧ.

«Оренбург» обыграл московский «Спартак» со счетом 2:0, по голу забили Рикардо Алвес и Артем Кулишев. «Оренбург» финишировал на седьмом месте, «Спартак» — на пятом, попав таким образом в Лигу Европы.

Московский ЦСКА разгромил «Крылья Советов» со счетом 6:0. Дубль оформил Федор Чалов, еще по мячу забили Хердур Магнуссон, Яка Бийол, Арнор Сигурдссон и Иван Обляков. ЦСКА занял четвертое место в чемпионате и попал в групповой этап ЛЕ, «Крылья Советов» в стыковых матчах встретятся с «Нижним Новгородом». Федор Чалов стал лучшим бомбардиром чемпионата России с 15 голами.